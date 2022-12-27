"Укрпошта" знизила тарифи на відправлення в Польщу до конкурентного рівня

"Укрпошта" з 1 січня 2023 року знизила тарифи на пересилання посилок EMS з України в Польщу на 75%. Терміни доставки EMS-відправлень до Польщі складають 7-14 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу державної компанії
За даними прес-служби, з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг коштуватиме 6 доларів (близько 240 гривень); вагою до 10 кг - близько 8,85 доларів, а до 20 кг - до 12,5 доларів.
Тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.
Відзначимо, у вересні "Нова пошта" знизила тарифи на посилки до Польщі до таких рівнів: до 2 кг - 250 гривень, до 10 кг - 325 гривень, до 30 кг - 400 гривень. Термін доставки - від 5 робочих днів.
Нагадаємо, найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.