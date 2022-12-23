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Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта": графіки на Новий рік та Різдво

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 08:54
Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта": графіки на Новий рік та Різдво Фото: "Нова пошта" та "Укрпошта" оприлюднила графіки на Новий рік та Різдво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти компаній.

"Нова пошта" оприлюднила наступний графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят:

  • 25 та 26 грудня - відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
  • 31 грудня - відділення мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.
  • 1 січня - вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
  • 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

"Укрпошта" повідомила, що 1 січня працюватимуть 20 чергових відділень по Україні. Більшість з них закриються о 15:00. У Києві на Новий рік працюватимуть чотири відділення:

  • 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;
  • 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.
  • 03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви
  • 02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.

Нагадаємо, Національний банк України визначив регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.

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