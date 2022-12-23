Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта": графіки на Новий рік та Різдво

Фото: "Нова пошта" та "Укрпошта" оприлюднила графіки на Новий рік та Різдво (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти компаній.

"Нова пошта" оприлюднила наступний графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят: 25 та 26 грудня - відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.

31 грудня - відділення мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.

1 січня - вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня. "Укрпошта" повідомила, що 1 січня працюватимуть 20 чергових відділень по Україні. Більшість з них закриються о 15:00. У Києві на Новий рік працюватимуть чотири відділення: 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;

02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.

03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви

02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.