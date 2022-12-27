"Укрпочта" снизила тарифы на отправку в Польшу до конкурентного уровня

"Укрпочта" с 1 января 2023 году снизила тарифы на отправку посылок EMS из Украины в Польшу на 75%. Сроки доставки EMS-отправлений в Польшу составляют 7-14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной компании

По данным пресс-службы, с января EMS-отправка весом до 1 кг будет стоить 6 долларов (около 240 гривен); весом до 10 кг - около 8,85 долларов, а до 20 кг - до 12,5 долларов.

Тарифы будут едины как для розничных, так и для корпоративных клиентов.