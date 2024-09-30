"Укрпошта" змінює тарифи з 1 жовтня: на які послуги зросте ціна

З 1 жовтня 2024 року національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрпошта".
Нещодавно "Укрпошта" повідомила користувачів послуг поштового зв'язку та філателістів про новий порядок продажу знаків поштової оплати.
"З 1 жовтня 2024 року, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%", - уточнили у прес-службі оператора.
У компанії розповіли також про види продукції та відповідність літерного номіналу поштової марки тарифу на послуги поштового зв'язку/грошовому еквіваленту:
При цьому вартість конвертів різних форматів із маркою є такою:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 30 серпня "Укрпошта" припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці (ФОП).
Згідно зі змінами, які НБУ вніс до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.
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