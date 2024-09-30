"Укрпочта" меняет тарифы с 1 октября: на какие услуги вырастет цена

С 1 октября 2024 года национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - изменяет стоимость знаков почтовой оплаты (почтовых марок, маркированных конвертов и карт).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрпочта".
Недавно "Укрпочта" сообщила пользователям услуг почтовой связи и филателистам о новом порядке продажи знаков почтовой оплаты.
"С 1 октября 2024 года, согласно изменениям Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карты) будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%", - уточнили в пресс-службе оператора.
В компании рассказали также о видах продукции и соответствии буквенного номинала почтовой марки тарифа на услуги почтовой связи/денежному эквиваленту:
При этом стоимость конвертов разных форматов с маркой такова:
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 30 августа "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенных плат наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели (ФЛП).
Согласно изменениям, которые НБУ внес в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.
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