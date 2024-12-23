"Укрпошта" змінила підхід до вартості посилок та знову підвищила тарифи

"Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін", - написав він.

За його словами, "Укрпошта" повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. "Тариф буде залежати виключно від об’єму", - повідомив Смілянський.

За його словами, ціна фіксована і її можна буде порахувати за стандартними коробками "Укрпошти". Крім того, можна буде відправляти у власних коробках (до яких "Укрпошта" висуває жорсткі умови, - ред.)

Водночас вага також буде вказуватися при відправленні. "Перше, для контроля цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали", - розповів директор "Укрпошти".

Ці зміни пов’язані з тим, що "Укрпошта" закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями, написав Смілянський.

"Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення", - додав він.