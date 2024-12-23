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"Укрпочта" изменила подход к стоимости посылок и снова повысила тарифы

Фото: Игорь Смелянский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная "Укрпочта" с 1 января 2025 года снова "пересмотрела" тарифы в сторону повышения. Кроме того, стоимость посылок будет зависеть не от веса, а от объема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook.

"Да, мы пересмотрели часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений", - написал он.

По его словам, "Укрпочта" полностью отказалась от тарифов, которые зависят от веса. "Тариф будет зависеть исключительно от объема", - сообщил Смелянский.

По его словам, цена фиксированная и ее можно будет посчитать по стандартным коробкам "Укрпочты". Кроме того, можно будет отправлять в собственных коробках (к которым "Укрпочта" выдвигает жесткие условия, - ред.)

В то же время вес также будет указываться при отправлении. "Первое, для контроля целостности посылки, проще, чтобы ничего не украли", - рассказал директор "Укрпочты".

Эти изменения связаны с тем, что "Укрпочта" заканчивает переход на 100% сортировку посылок роботизированными линиями, написал Смелянский.

"Можно ли отправить что-то нестандартное? Можно. Но надо будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправления", - добавил он.

 

Напомним, "Укрпочта" заявила, что с 11 ноября не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или с повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

Сейчас "Укрпочта" не принимает посылки в коробках с логотипом ее основного конкурента, "Новой почты".

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