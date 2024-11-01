ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрпошта" ввела ще одне обмеження: які посилки не прийматимуть

Україна, П'ятниця 01 листопада 2024 11:29
UA EN RU
"Укрпошта" ввела ще одне обмеження: які посилки не прийматимуть Фото: "Укрпошта" не прийматиме посилки у звичайних картонних коробках (facebook.com )
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями. Норма почне діяти з 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні Укрпошти", повідомили в пресслужбі та додали, що тимчасово знизили ціни на коробки.

"З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування", - заявил гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень - вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень, повідомили в пресслужбі.

Автоматичне сортування

Як зазначили в "Укрпошті", компанія впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, що потребує відповідного пакування посилок. Тому "Укрпошта" впроваджує два нових поняття - ручне та автоматизоване сортування

Вже незабаром більше 95% посилок, які доставляє "Укрпошта" будуть оброблятись на автоматизованих сортувальних лініях.

Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень, заявили в "Укрпошті".

В Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

Обидві компанії постійно підвищують вартість посилок.

Нагадаємо, зараз "Укрпошта" не приймає посилки в коробках логотипом її основного конкурента, "Нової пошти".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпочта Укрпошта
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті