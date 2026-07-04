Укрпошта запустила продаж колекційної зброї після масованої атаки РФ

Після чергової масованої російської атаки українськими містами генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про старт нового продажу лімітованої колекції демілітаризованої службової зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на офіційному сайті "Укрпошти".
У продаж надійшла колекція історичної службової зброї, яка десятиліттями використовувалася для охорони поштових відправлень. З кожного придбаного екземпляра "Укрпошта" перерахує 1000 гривень на потреби українських військових.
До колекції увійшли револьвери системи Нагана, випущені у 1929–1945 роках, а також пістолети ТТ виробництва 1936–1954 років. Раніше ця зброя була на озброєнні співробітників поштової служби.
Усі представлені зразки пройшли процедуру демілітаризації та мають статус масогабаритних макетів. Вони не є бойовою зброєю і призначені виключно для колекціонування.
Кожен екземпляр супроводжується індивідуальним серійним номером та паспортом, що підтверджує його справжність. В "Укрпошті" наголосили на символічності цієї ініціативи.
Колекція вже доступна в офіційному інтернет-магазині "Укрпошта. Маркет". Покупці можуть ознайомитися з фотографіями, вартістю та характеристиками кожного експонату. Наклад колекції обмежений, тому придбати історичні зразки можна лише у межах наявної кількості.
Нагадаємо, що раніше "Укрпошта" оголосила про подальше розширення мережі поштоматів по Україні. З кінця червня нові автоматизовані точки видачі посилок почали працювати ще у чотирьох локаціях, що має спростити та прискорити отримання відправлень для клієнтів.