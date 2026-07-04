Укрпочта запустила продажу коллекционного оружия после массированной атаки РФ

Укрпочта открыла новую благотворительную продажу

В продажу поступила коллекция исторического служебного оружия, которое десятилетиями использовалось для охраны почтовых отправлений. С каждого приобретенного экземпляра "Укрпочта" перечислит 1000 гривен на нужды украинских военных.

В коллекцию вошли револьверы системы Нагана, выпущенные в 1929–1945 годах, а также пистолеты ТТ производства 1936–1954 годов. Ранее это оружие находилось на вооружении сотрудников почтовой службы.

Что известно о коллекции

Все представленные образцы прошли процедуру демилитаризации и имеют статус массогабаритных макетов. Они не являются боевым оружием и предназначены исключительно для коллекционирования.

Каждый экземпляр сопровождается индивидуальным серийным номером и паспортом, подтверждающим его подлинность. В "Укрпочте" подчеркнули символичность этой инициативы.

Где можно приобрести экспонаты

Коллекция уже доступна в официальном интернет-магазине "Укрпочта.Маркет". Покупатели могут ознакомиться с фотографиями, стоимостью и характеристиками каждого экспоната. Тираж коллекции ограничен, поэтому приобрести исторические образцы можно только в рамках имеющегося количества.