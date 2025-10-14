"Укрпошта" запускає власні поштомати: де і коли вони з’являться

"Укрпошта" анонсувала запуск власної мережі поштоматів. Перші 100 одиниць обіцяють встановити до кінця нинішнього року: 70 у Києві та 30 в Одесі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрпошту" .

У компанії розповідають, що поштомати виготовила українська компанія Modern Expo, яка виграла тендер. Вони створені за підвищеними стандартами безпеки та адаптовані до роботи без світла й інтернет-зв’язку.

Користувачі зможуть отримувати посилки за ПІН-кодом або через застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний в App Store та Google Play.

В "Укрпошті" наголошують, що це лише перший етап - у 2026 році поштомати з’являться по всій Україні, розширюючи можливості для зручного отримання посилок.