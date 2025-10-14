ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" запускает собственные почтоматы: где и когда они появятся

Вторник 14 октября 2025 14:03
UA EN RU
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы: где и когда они появятся Фото: "Укрпочта" заявила о запуске собственной сети почтоматов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрпочта" анонсировала запуск собственной сети почтоматов. Первые 100 единиц обещают установить до конца нынешнего года: 70 в Киеве и 30 в Одессе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту".

В компании рассказывают, что почтоматы изготовила украинская компания Modern Expo, которая выиграла тендер. Они созданы по повышенным стандартам безопасности и адаптированы к работе без света и интернет-связи.

Пользователи смогут получать посылки по ПИН-коду или через приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.

В "Укрпочте" отмечают, что это только первый этап - в 2026 году почтоматы появятся по всей Украине, расширяя возможности для удобного получения посылок.

Напомним, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал появление почтоматов в начале января нынешнего года. Он заявлял, что первые из них появятся в Киеве и Одессе в первом квартале 2025 года.

РБК-Украина ранее рассказывало, что "Укрпочта" запустила бета-версию обновленного мобильного приложения с автоматическим отображением отправлений, детальным трекингом, push-уведомлениями, интерактивной картой отделений и онлайн-оплатой. Пользователи, которые загрузят бета-версию, получат три бесплатные отправления по тарифу "Приоритетный". В дальнейшем приложение получит функции переадресации, оплаты посылок и заказа товаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
посилки Укрпочта
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит