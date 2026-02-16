"Укрпошта" вже використовує в роботі роботів: чим саме вони займаються

"За останні два роки ми відкрили роботизовані лінії, зараз всі посилки сортуються роботами. Швидкість сортування великих посилок зросла до 4 тисяч на годину, невеликих - 8 тисяч на годину”, - сказав він та додав, що до запровадження роботизованих ліній, сортувальники компанії сортували посилки зі швидкістю 600 одиниць на годину.

Компанія планує продовжити інвестиції у роботизацію і тому, готує такі ж лінії для сортування газет та листів.

"Вперше в історії "Укрпошти" газети будуть сортуватися роботами. На сортувальних об'єктах газети будуть їздити, працюватиме серйозний робот, так само з листами", - сказав він.

Смілянський говорить, що використання роботів знижує витрати на фонд оплати праці в компанії. "Робот зарплату не просить", - коментує гендиректор "Укрпошти".