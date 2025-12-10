Скільки повісток надіслали автоматично через "Укрпошту": дані від Міноборони

Торік через "Укрпошту" було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами. Це дозволило зменшити навантаження на військових та підвищило ефективність процесу мобілізації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Понад 2 млн повісток автоматично

Під час на Digital Defence Forum керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий заявив, що у 2024-му році було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".

Також він наголосив, що ТЦК та СП під час війни мають займатися лише тими, хто реально служитиме.

"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн або через ЦНАПи", - зазначив чиновник.

Велика кількість не мобілізаційних звернень

Берестовий уточнив, що окрім мобілізації ТЦК виконують ще чимало іншої роботи. Щороку на офлайн-відвідування до центрів припадає 4,2 млн звернень, які не стосуються мобілізації: