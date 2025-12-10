ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Скільки повісток надіслали автоматично через "Укрпошту": дані від Міноборони

Середа 10 грудня 2025 13:19
UA EN RU
Скільки повісток надіслали автоматично через "Укрпошту": дані від Міноборони Скільки повісток відправили через "Укрпошту" торік (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Торік через "Укрпошту" було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами. Це дозволило зменшити навантаження на військових та підвищило ефективність процесу мобілізації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Понад 2 млн повісток автоматично

Під час на Digital Defence Forum керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий заявив, що у 2024-му році було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".

Також він наголосив, що ТЦК та СП під час війни мають займатися лише тими, хто реально служитиме.

"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн або через ЦНАПи", - зазначив чиновник.

Велика кількість не мобілізаційних звернень

Берестовий уточнив, що окрім мобілізації ТЦК виконують ще чимало іншої роботи. Щороку на офлайн-відвідування до центрів припадає 4,2 млн звернень, які не стосуються мобілізації:

  • 500 тис. - щодо відстрочок;
  • 150-180 тис. - постановка на облік;
  • 400 тис. - уточнення даних;
  • 200 тис. - видача паперових облікових документів;
  • 900 тис. - довідки про бронювання;
  • понад 2 млн - відмітки про відпустку;
  • 400 тис. - отримання проїзних талонів;
  • тисячі звернень - довідки про проходження служби та сервіси для бізнесу.

Читайте також про те, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни.

Раніше ми писали про те, що у Міноборони затвердили критерії, за якими здійснюється визначення критично важливих підприємств у сфері ОПК, що надає їм право бронювати до 100% персоналу.

