Экономика Авто Tech

"Укрпочта" уже использует в работе роботов: чем именно они занимаются

Фото: Игорь Смилянский гендиректор "Укрпочты" рассказывает о роботизированной сортировке посылок и газет (Влад Нестеров, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Посылки "Укрпочта" уже сортируются с помощью роботизированных линий, компания планирует применить роботов также для сортировки газет и писем.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"За последние два года мы открыли роботизированные линии, сейчас все посылки сортируются роботами. Скорость сортировки больших посылок выросла до 4 тысяч в час, небольших - 8 тысяч в час", - сказал он и добавил, что до введения роботизированных линий, сортировщики компании сортировали посылки со скоростью 600 единиц в час.

Компания планирует продолжить инвестиции в роботизацию и поэтому, готовит такие же линии для сортировки газет и писем.

"Впервые в истории "Укрпочты" газеты будут сортироваться роботами. На сортировочных объектах газеты будут ездить, будет работать серьезный робот, так же с письмами", - сказал он.

Смилянский говорит, что использование роботов снижает расходы на фонд оплаты труда в компании. "Робот зарплату не просит", - комментирует гендиректор "Укрпочты".

Напомним, в начале февраля Смилянский сделал пост в Facebook, что базовая зарплата для почтальонов в селах составляет 8 650 гривен. Остальной доход составляют премии, которая формируется из доплат за каждую оказанную услугу. например, доставка пенсии - 3 гривны, подписка газеты - 5 гривен, доставленная газета - 50 копеек.

В 2025 году "Укрпочта" автоматическими средствами направила гражданам 2 млн поветок. Это позволило уменьшить нагрузку на военных, сообщали в Минобороны.

Укрпочта