"Укрпошта" выключит банковские терминалы в отделениях

С сегодняшнего дня, 19 мая, во всех отделениях "Укрпошты" выключаются банковские терминалы. В почтовых отделениях теперь будут только терминалы "Укрпошты".
Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на странице в Facebook.
Смелянский также объяснил, смогут ли украинцы получить банковские услуги в отделениях "Укрпошты", если там не будет терминала.
"С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства",- сказал он.
Напомним, недавно "Укрпочта" увеличила лимиты на выдачу наличных втрое. Теперь лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет 15 тысяч гривен за одну операцию.
Добавим, до этого Кабинет министров установил новые тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.