ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Укрпошта" в три раза увеличила лимит на выдачу наличных

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 17:49
"Укрпошта" в три раза увеличила лимит на выдачу наличных Фото: на "Укрпоште" теперь можно снять 15 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпошта" с мая 2021 года увеличила лимиты на выдачу наличных в три раза. Теперь лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, POS-терминалами оборудованы только автоматизированные отделения "Укрпошты". Это 3,2 тыс. отделений по всей Украине. Всего сеть POS-терминалов Укрпошты насчитывает 5 тысяч единиц.

По данным компании, за первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты "Укрпошты" воспользовались более 207 тысяч раз на общую сумму 287 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров установил новые тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля 2021 года.

Напомним, Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

Отметим, сейчас через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Укрпочта наличные деньги
NEWS
COVID-сертификат будет давать "некоторые преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов
COVID-сертификат будет давать "некоторые преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко