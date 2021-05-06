"Укрпошта" в три раза увеличила лимит на выдачу наличных

Фото: на "Укрпоште" теперь можно снять 15 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Укрпошта" с мая 2021 года увеличила лимиты на выдачу наличных в три раза. Теперь лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, POS-терминалами оборудованы только автоматизированные отделения "Укрпошты". Это 3,2 тыс. отделений по всей Украине. Всего сеть POS-терминалов Укрпошты насчитывает 5 тысяч единиц. По данным компании, за первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты "Укрпошты" воспользовались более 207 тысяч раз на общую сумму 287 млн гривен.