"Укрпочта" ввела еще одно ограничение: какие посылки не будут принимать

"Укрпочта" не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Норма начнет действовать с 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрпочты ".

Если отправка не имеет надлежащей упаковки, ее можно приобрести непосредственно в отделении "Укрпочты", сообщили в пресс-службе и добавили, что временно снизили цены на коробки.

"С 11 ноября мы прекращаем прием ненадлежаще упакованных отправлений для автоматизированной сортировки", - заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Отправка некоробочного формата, с острыми или выступающими частями, без ровного основания, с нестандартными размерами непригодна для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Они будут обрабатываться вручную. Стоимость таких отправлений выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений, сообщили в пресс-службе.

Автоматическая сортировка

Как отметили в "Укрпочте", компания внедряет автоматизированные сортировочные линии, что требует соответствующей упаковки посылок. Поэтому "Укрпочта" внедряет два новых понятия - ручную и автоматизированную сортировку

Уже вскоре более 95% посылок, которые доставляет "Укрпочта", будут обрабатываться на автоматизированных сортировочных линиях.

Все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Клиенты также могут использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений, заявили в "Укрпочте".