"Укрпошта" встановить 1000 поштоматів: як запропонувати місце біля свого дому
"Укрпошта" запускає виробництво та встановлення 1000 нових вуличних поштоматів. Їх планують розміщувати біля житлових будинків у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Threads.
Головне:
- "Укрпошта" встановить 1000 нових вуличних поштоматів разом із компанією Модерн-Експо.
- Поштомати матимуть поштові скриньки, тож через них можна буде не лише отримувати посилки, а й відправляти листи.
- Першочергово їх планують встановлювати у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах.
- Представники ОСББ, керуючих компаній і житлових комплексів можуть подати заявку на встановлення поштомату біля свого будинку.
- "Укрпошта" планує продовжити встановлення поштоматів, оскільки попит на них перевищує першу тисячу.
Де встановлять нові поштомати
"Укрпошта" реалізує проєкт разом із компанією Модерн-Експо, яка спеціалізується на виробництві поштоматів.
Нові конструкції будуть не лише для отримання посилок. У них також будуть поштові скриньки, через які можна буде відправляти листи.
Зараз компанія шукає локації для першої тисячі поштоматів. Передусім йдеться про місця біля житлових будинків.
Представники ОСББ, керуючих компаній та житлових комплексів можуть подати заявку на встановлення поштомату. Після цього "Укрпошта" перевірить локацію, погодить місце та умови співпраці.
Укрпошта планує встановити ще більше поштоматів
"Я знаю, що попит значно більший, ніж ці 1000 поштоматів. Ми продовжимо закупівлю та встановлення поштоматів і надалі, а також значно розширимо мережу через поштомати наших партнерів", - заявив Смілянський.
Подати заявку на встановлення поштомату можна через відповідний розділ на сайті "Укрпошти".
Раніше ми писали про те, що наприкінці червня "Укрпошта" розширила мережу поштоматів. Їх встановили в Одеській області, у Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві. На той момент в Україні уже запрацювали 277 поштоматів.
Читайте також про те, що нещодавно "Укрпошта" заявила, що спростить правила низки щоденних платежів. Зокрема, вона припинить вимагати РНОКПП (ідентифікаційний код) для операцій на суму до 5 000 грн. Зміни торкнуться оплати комуналки, мобільного зв'язку тощо.