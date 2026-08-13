"Укрпошта" встановить 1000 поштоматів: як запропонувати місце біля свого дому

Головне: "Укрпошта" встановить 1000 нових вуличних поштоматів разом із компанією Модерн-Експо.

разом із компанією Модерн-Експо. Поштомати матимуть поштові скриньки, тож через них можна буде не лише отримувати посилки, а й відправляти листи.

Першочергово їх планують встановлювати у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах.

та інших великих містах. Представники ОСББ, керуючих компаній і житлових комплексів можуть подати заявку на встановлення поштомату біля свого будинку.

біля свого будинку. "Укрпошта" планує продовжити встановлення поштоматів, оскільки попит на них перевищує першу тисячу.

Де встановлять нові поштомати

"Укрпошта" реалізує проєкт разом із компанією Модерн-Експо, яка спеціалізується на виробництві поштоматів.

Нові конструкції будуть не лише для отримання посилок. У них також будуть поштові скриньки, через які можна буде відправляти листи.

Зараз компанія шукає локації для першої тисячі поштоматів. Передусім йдеться про місця біля житлових будинків.

Представники ОСББ, керуючих компаній та житлових комплексів можуть подати заявку на встановлення поштомату. Після цього "Укрпошта" перевірить локацію, погодить місце та умови співпраці.

Укрпошта планує встановити ще більше поштоматів

"Я знаю, що попит значно більший, ніж ці 1000 поштоматів. Ми продовжимо закупівлю та встановлення поштоматів і надалі, а також значно розширимо мережу через поштомати наших партнерів", - заявив Смілянський.

Подати заявку на встановлення поштомату можна через відповідний розділ на сайті "Укрпошти".