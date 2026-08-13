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Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" установит 1000 почтоматов: как предложить место возле своего дома

16:38 13.08.2026 Чт
2 мин
Смелянский назвал города, в которых почтоматы будут устанавливать в первую очередь
aimg Василина Копытко
"Укрпочта" установит 1000 почтоматов: как предложить место возле своего дома Компания сейчас ищет места для новых почтоматов (фото: facebook.com.ukrposhta)
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"Укрпочта" запускает производство и установку 1000 новых уличных почтоматов. Их планируют размещать возле жилых домов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в Threads.

Главное:

  • "Укрпочта" установит 1000 новых уличных почтоматов вместе с компанией Модерн-Экспо.
  • У почтоматов будут почтовые ящики, поэтому через них можно будет не только получать посылки, но и отправлять письма.
  • В первую очередь их планируют устанавливать в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.
  • Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата возле своего дома.
  • "Укрпочта" планирует продолжить установку почтаматов, поскольку спрос на них превышает первую тысячу.

Где установят новые почтоматы

"Укрпочта" реализует проект вместе с компанией Модерн-Экспо, специализирующейся на производстве почтоматов.

Новые конструкции будут не только для получения посылок. У них также будут почтовые ящики, через которые можно будет отправлять письма.

Сейчас компания ищет локации для первой тысячи почтоматов. Прежде всего, речь идет о местах возле жилых домов.

Представители ОСМД, управляющих компаний и жилых комплексов могут подать заявку на установку почтомата. После этого "Укрпочта" проверит локацию, согласует место и условия сотрудничества.

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Укрпочта планирует установить еще больше почтоматов

"Я знаю, что спрос значительно больше, чем эти 1000 почтаматов. Мы продолжим закупку и установку почтоматов и дальше, а также значительно расширим сеть через почтоматы наших партнеров", - заявил Смелянский.

Подать заявку на установку почтомата можно через соответствующий раздел на сайте "Укрпочты".

Ранее мы писали о том, что в конце июня "Укрпочта" расширила сеть почтоматов. Их установили в Одесской области, Виннице, Хмельницком и Николаеве. На тот момент в Украине уже заработали 277 почтоматов.

Читайте также о том, что недавно "Укрпочта" заявила, что упростит правила ряда ежедневных платежей. В частности, она перестанет требовать РНОКПП (идентификационный код) для операций на сумму до 5 000 грн. Изменения коснутся оплаты коммуналки, мобильной связи и т.п.

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