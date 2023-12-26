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"Укрпошта" вперше за 20 років доставила посилки залізницею через блокаду кордону

Фото: "Укрпошта" доставляє посилки залізницею через блокаду кордону Польщею (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" вперше з 2002 року прийняла міжнародну пошту вантажними залізничними вагонами. Це відбулося через блокування автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, "Укрпошта" та національна пошта Естонії Omniva впровадили нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну у співпраці із словацькою компанією Interport та Укрзалізницею.

У першій тестовій доставці залізницею, Omniva та "Укрпошта" сумісно доставили 3 вагони із 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів.

"Нове рішення стало можливим завдяки Укрзалізниці та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером "Укрпошти" при доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів", - йдеться в повідомленні.

З урахування блокади автомобільних пунктів пропуску на кордонах із Польщею, а також збільшенням черг на пунктах перепуску, що залишаються відкритими, доставка залізницею дозволяє "Укрпошті "перетинати кордон, незважаючи на форс-мажорні ситуації. Також це дозволить доставляти підвищені пікові обсяги після сезонних розпродажів на міжнародних торгівельних майданчиках. На відміну від автомобільних шляхів, при доставці залізницею посилки долають кордон за 1 добу, зазначили в "Укрпошті".

Блокада кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За оцінкою НБУ, зменшення обсягу зовнішньої торгівлі через обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень може сягнути 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, а в грудні - 620 млн доларів.

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