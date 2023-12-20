Втрати України від блокади західних кордонів можуть сягнути 1,5 млрд доларів, - НБУ

Зменшення обсягу зовнішньої торгівлі через обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень може сягнути 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, а в грудні - 620 млн доларів.

Про це РБК-Україна повідомили у Національному банку України у відповідь на запит.

"За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді в сумі 160 млн доларів та зниження імпорту на 700 млн доларів", - йдеться у відповіді НБУ.

Більші втрати імпорту зумовлені його вищою залежністю від автоперевезень порівняно з експортом, зазначили в Нацбанку.

За даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Втрати імпорту у листопаді вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема, залізницею, а втрати експорту - завдяки нарощуванням поставок через новий морський коридор, обсяги перевезень яким за результатами листопада впритул наблизилися до найвищих значень перевезень "зерновим коридором", - повідомили в регуляторі.

Переорієнтація імпортних поставок пального на залізничний транспорт, подальше нарощування перевалки як експортних, так і імпортних вантажів через новий морський коридор та певне послаблення блокади протягом другої декади грудня дає змогу зменшити оцінки подальших втрат експорту до 120 млн доларів на місяць, а імпорту - до 500 млн доларів на місяць.

За даними системи єЧерга станом на 17 грудня середньоденна кількість вантажівок, що перетнули кордон Польщі з початку блокади (6 листопада), скоротилася на 40% порівняно з середнім значенням жовтня.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою "транспортний безвіз" для Ураїни. До них долучилися перевізники Словаччини.

Минулого тижня блокаду з пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" зняли, але 18 грудня вона відновилася.

Новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак заявив про складнощі з розблокуванням кордону з Україною.