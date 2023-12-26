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"Укрпочта" впервые за 20 лет доставила посылки по железной дороге из-за блокады границы

Фото: "Укрпочта" доставляет посылки по железной дороге через блокаду границы Польшей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" впервые с 2002 года приняла международную почту грузовыми железнодорожными вагонами. Это произошло из-за блокирования автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, "Укрпочта" и национальная почта Эстонии Omniva ввели новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и Укрзализныцей.

В первой тестовой доставке по железной дороге, Omniva и "Укрпочта" совместно доставили 3 вагона с 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов.

"Новое решение стало возможным благодаря Укрзализныце и почте Эстонии, которая является ключевым транзитным партнером "Укрпочты" при доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов", - говорится в сообщении.

С учетом блокады автомобильных пунктов пропуска на границах с Польшей, а также увеличением очередей на остающихся открытыми пунктах перепуска, доставка по железной дороге позволяет "Укрпочте" пересекать границу, несмотря на форс-мажорные ситуации. Также это позволит доставлять повышенные пиковые объемы после сезонных распродаж на международных торговых площадках. В отличие от автомобильных путей, при доставке по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки, отметили в "Укрпочте".

Блокада границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября приступили к блокаде нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной.

По оценке НБУ, уменьшение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь может составить 1,5 млрд долларов. В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре - 620 млн долларов.

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