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"Укрпошта" випускає марку з Кримським мостом

Фото: "Укрпошта" оголосила про випуск марки з Кримським мостом 8 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу, 8 жовтня, коли на Кримському мосту стався вибух з масштабною пожежею, "Укрпошта" оголосила про випуск марки з переправою через Керченську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора компанії Ігоря Смелянського.

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - сказав він.

За словами, Смелянського, точну дату випуску ще повідомлять пізніше. Номінал марки - М (бо міст;) Вартість - 18 гривень. Тираж - 7 мільйонів.

"Як ви розумієте, готували її давно разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - додав він.

Нагадаємо, рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі.

РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту та відео з можливим моментом вибуху.

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Крымский мост