"Укрпочта" выпускает марку с Крымским мостом

В субботу, 8 октября, когда на Крымском мосту произошел взрыв с масштабным пожаром, "Укрпочта" объявила о выпуске марки с переправой через Керченский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора компании Игоря Смелянского.
"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется", - сказал он.
По словам Смелянского, точную дату выпуска еще сообщат позже. Номинал марки – М (потому что мост;) Стоимость - 18 гривен. Тираж - 7 миллионов.
"Как вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - добавил он.
Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после масштабного пожара.
РБК-Украина публиковало фото и видео пожара на Крымском мосту и видео с возможным моментом взрыва.
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