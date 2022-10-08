"Укрпошта" випускає марку з Кримським мостом
В суботу, 8 жовтня, коли на Кримському мосту стався вибух з масштабною пожежею, "Укрпошта" оголосила про випуск марки з переправою через Керченську протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора компанії Ігоря Смелянського.
"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - сказав він.
За словами, Смелянського, точну дату випуску ще повідомлять пізніше. Номінал марки - М (бо міст;) Вартість - 18 гривень. Тираж - 7 мільйонів.
"Як ви розумієте, готували її давно разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - додав він.
Нагадаємо, рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі.
РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту та відео з можливим моментом вибуху.
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