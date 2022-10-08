"Укрпочта" выпускает марку с Крымским мостом

В субботу, 8 октября, когда на Крымском мосту произошел взрыв с масштабным пожаром, "Укрпочта" объявила о выпуске марки с переправой через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора компании Игоря Смелянского.

"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется", - сказал он.

По словам Смелянского, точную дату выпуска еще сообщат позже. Номинал марки – М (потому что мост;) Стоимость - 18 гривен. Тираж - 7 миллионов.

"Как вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - добавил он.