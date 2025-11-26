"Укрпошта" відповіла, чи підвищуватиме тарифи на послуги

"Укрпошта" не підвищує тарифи на послуги

Він підкреслив, що тарифи залишаються незмінними, у той час як головний конкурент, "Нова пошта", підвищує ціни з 1 грудня.

"Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому "Укрпошта" поки не планує переглядати тарифи на доставку посилок", - зазначив Смілянський.

Як економити на доставці

За словами Смілянського, програма "Зимова підтримка" дозволяє витратити 1000 грн на доставку приблизно 15 посилок з "Укрпоштою". Для порівняння, на таку ж суму у конкурентів можна надіслати лише близько 8 посилок.

Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти" (інфографіка t.me/igorsmelyansky)

Заощаджені кошти можна витратити на подарунки або благодійність

Гендиректор компанії зазначив, що завдяки економії клієнти можуть придбати додаткові подарунки або зробити донат на підтримку ЗСУ.

Також він наголосив, що якість і швидкість доставки "Укрпошти" значно зросли, роблячи її більш вигідним і надійним перевізником у святковий період.

