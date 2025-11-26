UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрпошта" відповіла, чи підвищуватиме тарифи на послуги

Ціни на послуги "Укрпошти" не підвищуватимуть (фото: Володимир Тарасов Укрінформ_Future Publishing GettyImages)
Автор: Василина Копитко

"Укрпошта" не планує підвищувати тарифи на доставку посилок, навіть у святковий період.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.

"Укрпошта" не підвищує тарифи на послуги

Він підкреслив, що тарифи залишаються незмінними, у той час як головний конкурент, "Нова пошта", підвищує ціни з 1 грудня.

"Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому "Укрпошта" поки не планує переглядати тарифи на доставку посилок", - зазначив Смілянський.

Як економити на доставці

За словами Смілянського, програма "Зимова підтримка" дозволяє витратити 1000 грн на доставку приблизно 15 посилок з "Укрпоштою". Для порівняння, на таку ж суму у конкурентів можна надіслати лише близько 8 посилок.

Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти"  (інфографіка t.me/igorsmelyansky)

Заощаджені кошти можна витратити на подарунки або благодійність

Гендиректор компанії зазначив, що завдяки економії клієнти можуть придбати додаткові подарунки або зробити донат на підтримку ЗСУ.

Також він наголосив, що якість і швидкість доставки "Укрпошти" значно зросли, роблячи її більш вигідним і надійним перевізником у святковий період.

Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти"  (інфографіка t.me/igorsmelyansky)

Тарифи підвищила "Нова пошта"

З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновлює тарифи на частину послуг. За словами компанії, це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.

Вартість зросте на послуги:

  • доставка документів у конверті: по місту - 60 грн, по Україні - 70 грн;
  • поштомат: +10 грн за доставку;
  • кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
  • посилки по місту між відділеннями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
  • посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.
