"Укрпочта" ответила, будет ли повышать тарифы на услуги

"Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку посылок, даже в праздничный период.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Telegram.
Он подчеркнул, что тарифы остаются неизменными, в то время как главный конкурент, "Новая почта", повышает цены с 1 декабря.
"Мы хотим, чтобы у вас оставалось больше средств на подарки, поэтому "Укрпочта" пока не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", - отметил Смелянский.
По словам Смелянского, программа "Зимняя поддержка" позволяет потратить 1000 грн на доставку примерно 15 посылок с "Укрпочтой". Для сравнения, на такую же сумму у конкурентов можно отправить лишь около 8 посылок.
Гендиректор компании отметил, что благодаря экономии клиенты могут приобрести дополнительные подарки или сделать донат в поддержку ВСУ.
Также он подчеркнул, что качество и скорость доставки "Укрпочты" значительно выросли, делая ее более выгодным и надежным перевозчиком в праздничный период.
С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновляет тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.
Стоимость вырастет на услуги: