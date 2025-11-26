"Укрпочта" ответила, будет ли повышать тарифы на услуги

"Укрпочта" не повышает тарифы на услуги

Он подчеркнул, что тарифы остаются неизменными, в то время как главный конкурент, "Новая почта", повышает цены с 1 декабря.

"Мы хотим, чтобы у вас оставалось больше средств на подарки, поэтому "Укрпочта" пока не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", - отметил Смелянский.

Как экономить на доставке

По словам Смелянского, программа "Зимняя поддержка" позволяет потратить 1000 грн на доставку примерно 15 посылок с "Укрпочтой". Для сравнения, на такую же сумму у конкурентов можно отправить лишь около 8 посылок.

Сравнение тарифов "Укрпочты" и "Новой почты" (инфографика t.me/igorsmelyansky)

Сэкономленные средства можно потратить на подарки или благотворительность

Гендиректор компании отметил, что благодаря экономии клиенты могут приобрести дополнительные подарки или сделать донат в поддержку ВСУ.

Также он подчеркнул, что качество и скорость доставки "Укрпочты" значительно выросли, делая ее более выгодным и надежным перевозчиком в праздничный период.

Сравнение тарифов "Укрпочты" и "Новой почты" (инфографика t.me/igorsmelyansky)