"Укрпошта" видаватиме посилки без документів: які умови

"Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".
За даними прес-служби, отримати своє відправлення без пред’явлення документа можна за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача.
Особливості вручення поштового відправлення за SMS:
Нагадаємо, раніше "Укрпошта" знизила тарифи на відправлення в Польщу на 75% до конкурентного рівня.