"Укрпошта" знизила тарифи на відправлення в Польщу до конкурентного рівня

"Укрпошта" з 1 січня 2023 року знизила тарифи на пересилання посилок EMS з України в Польщу на 75%. Терміни доставки EMS-відправлень до Польщі складають 7-14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу державної компанії

За даними прес-служби, з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг коштуватиме 6 доларів (близько 240 гривень); вагою до 10 кг - близько 8,85 доларів, а до 20 кг - до 12,5 доларів.

Тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.