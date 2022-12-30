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"Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия

Фото: "Укрпочта" будет выдавать посылки по коду в SMS-сообщении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Получить почтовое отправление можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

По данным пресс-службы, получить свое отправление без предъявления документа можно при условии, если указан мобильный номер телефона получателя.

Особенности вручения почтового отправления по SMS:

  • получатель - физическое лицо;
  • указан мобильный номер телефона получателя;
  • объявленная ценность отсутствует или до 15 000 грн, наложенный платеж отсутствует или до 5 000 грн - для внутренних почтовых отправлений;
  • объявленная ценность до 20 000 грн - для международных почтовых отправлений;
  • для почтовых отправлений отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Напомним, ранее "Укрпочта" снизила тарифы на отправку в Польшу на 75% до конкурентного уровня.

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