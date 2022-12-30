"Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия

"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Получить почтовое отправление можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
По данным пресс-службы, получить свое отправление без предъявления документа можно при условии, если указан мобильный номер телефона получателя.
Особенности вручения почтового отправления по SMS:
Напомним, ранее "Укрпочта" снизила тарифы на отправку в Польшу на 75% до конкурентного уровня.