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"Укрпошта" видаватиме посилки без документів: які умови

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 10:29
"Укрпошта" видаватиме посилки без документів: які умови Фото: "Укрпошта" видаватиме посилки за кодом в SMS-повідомленні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

За даними прес-служби, отримати своє відправлення без пред’явлення документа можна за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача.

Особливості вручення поштового відправлення за SMS:

  • отримувач - фізична особа;
  • вказано мобільний номер телефону одержувача;
  • оголошена цінність відсутня або до 15 000 грн, післяплата відсутня або до 5 000 грн - для внутрішніх поштових відправлень;
  • оголошена цінність до 20 000 грн - для міжнародних поштових відправлень;
  • для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" знизила тарифи на відправлення в Польщу на 75% до конкурентного рівня.

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