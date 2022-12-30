"Укрпошта" видаватиме посилки без документів: які умови
Фото: "Укрпошта" видаватиме посилки за кодом в SMS-повідомленні (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".
За даними прес-служби, отримати своє відправлення без пред’явлення документа можна за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача.
Особливості вручення поштового відправлення за SMS:
- отримувач - фізична особа;
- вказано мобільний номер телефону одержувача;
- оголошена цінність відсутня або до 15 000 грн, післяплата відсутня або до 5 000 грн - для внутрішніх поштових відправлень;
- оголошена цінність до 20 000 грн - для міжнародних поштових відправлень;
- для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".
Нагадаємо, раніше "Укрпошта" знизила тарифи на відправлення в Польщу на 75% до конкурентного рівня.