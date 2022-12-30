"Укрпошта" видаватиме посилки без документів: які умови

Фото: "Укрпошта" видаватиме посилки за кодом в SMS-повідомленні (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача при видачі відправлень. Отримати поштове відправлення можна в автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом в SMS-повідомленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

За даними прес-служби, отримати своє відправлення без пред’явлення документа можна за умови, якщо на відправленні вказано мобільний номер телефону одержувача. Особливості вручення поштового відправлення за SMS: отримувач - фізична особа;

вказано мобільний номер телефону одержувача;

оголошена цінність відсутня або до 15 000 грн, післяплата відсутня або до 5 000 грн - для внутрішніх поштових відправлень;

оголошена цінність до 20 000 грн - для міжнародних поштових відправлень;

для поштових відправлень відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".