"Укрпочта" будет выдавать посылки без документов: какие условия
Фото: "Укрпочта" будет выдавать посылки по коду в SMS-сообщении (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Получить почтовое отправление можно в автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду в SMS-сообщении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
По данным пресс-службы, получить свое отправление без предъявления документа можно при условии, если указан мобильный номер телефона получателя.
Особенности вручения почтового отправления по SMS:
- получатель - физическое лицо;
- указан мобильный номер телефона получателя;
- объявленная ценность отсутствует или до 15 000 грн, наложенный платеж отсутствует или до 5 000 грн - для внутренних почтовых отправлений;
- объявленная ценность до 20 000 грн - для международных почтовых отправлений;
- для почтовых отправлений отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".
Напомним, ранее "Укрпочта" снизила тарифы на отправку в Польшу на 75% до конкурентного уровня.