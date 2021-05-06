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"Укрпошта" в три раза увеличила лимит на выдачу наличных

Автор: Александр Белоус

"Укрпошта" с мая 2021 года увеличила лимиты на выдачу наличных в три раза. Теперь лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, POS-терминалами оборудованы только автоматизированные отделения "Укрпошты". Это 3,2 тыс. отделений по всей Украине. Всего сеть POS-терминалов Укрпошты насчитывает 5 тысяч единиц.

По данным компании, за первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты "Укрпошты" воспользовались более 207 тысяч раз на общую сумму 287 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров установил новые тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля 2021 года.

Напомним, Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины". С 1 сентября 2021 года получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

Отметим, сейчас через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек.

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