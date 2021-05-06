RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Укрпошта" втричі збільшила ліміт на видачу готівки

Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" з травня 2021 року збільшила ліміти на видачу готівки втричі. Відтепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал складає від 50 грн до 15 тис. грн за одну операцію.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, POS-терміналами обладнані тільки автоматизовані відділення "Укрпошти". Це 3,2 тис. відділень по всій Україні. Загалом мережа POS-терміналів Укрпошти налічує 5 тисяч одиниць.

За даними компанії, за перший квартал 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінали клієнти "Укрпошти" скористалися понад 207 тисяч разів на загальну суму 287 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів встановив нові тарифи на оплату послуг "Укрпошти", пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі. Нові тарифи будуть діяти з 1 квітня 2021 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Відзначимо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрпоштаналичныеденьги