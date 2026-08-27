"Укрпошта" створила власну службу авіабезпеки: що це змінить для міжнародних посилок

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"Укрпошта" використовує 159 авіамаршрутів і працює з 230 країнами та територіями світу.

Фахівці нової служби пройшли навчання за участі експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності.

"Укрпошта" планує розширювати використання рентгенівського обладнання та штучного інтелекту для аналізу ризиків.

Служба працюватиме у взаємодії з Державною митною службою.

За словами Ігоря Смілянського, створення власної служби авіабезпеки не означає відновлення авіарейсів із Борисполя, однак "Укрпошта" готується до такого сценарію.

''Це означає, що "Укрпошта" хоче не просто швидко доставляти посилки, а робити це надійно й безпечно для наших партнерів'', – зазначив очільник поштового оператора.

Наразі компанія використовує 159 авіамаршрутів і здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами та територіями світу. Основними авіахабами для поштових потоків є Лондон, Франкфурт, Варшава, Рига та Кишинів. Резервні маршрути проходять через Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу.

Необхідність посилення контролю пов’язана, зокрема, з вимогами країн-партнерів щодо безпеки міжнародних перевезень. Йдеться про недопущення потрапляння до поштових відправлень зброї, заборонених речовин чи вибухонебезпечних предметів.

Водночас перевірки окремих відправлень можуть затримувати значні обсяги пошти. Смілянський пояснив, що "Укрпошта" випускає за кордон понад 90% посилок максимум протягом 24 годин, однак через проблеми з кількома відправленнями може затримуватися ціла партія.

''Дуже прикро, коли через питання до 1–5 посилок в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1–2 дні через перевірку на небезпечні вантажі'', – розповів він.

За його словами, такі затримки мають наслідки не лише для логістики. Для українських підприємців швидкість міжнародної доставки впливає на відносини з покупцями, рейтинги продавців на маркетплейсах, повторні замовлення та конкурентоспроможність українських товарів за кордоном.

Фахівці нової служби пройшли навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Підготовка охоплювала міжнародні методики формування ризик-профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень.

Систему авіабезпеки "Укрпошта" розвиває спільно з Державною митною службою. При цьому, як наголосив Смілянський, служба не замінює митний контроль, а працює з митницею у взаємодії.

Надалі компанія планує інвестувати у спеціалізоване обладнання, зокрема сучасні рентген-системи та рентгенотелевізійні інтроскопи на автоматизованих сортувальних хабах. Також "Укрпошта" планує застосовувати штучний інтелект для аналізу ризик-профілів та інших видів контролю.

''Це дозволить пришвидшити весь процес – від обробки посилки на терміналі до її передачі митниці'', – повідомив Смілянський.

За його словами, головна мета нової системи – зробити контроль відправлень достатньо жорстким для забезпечення безпеки, але водночас непомітним для клієнтів, щоб вони отримували міжнародні посилки у швидкі терміни.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" оголосила про запуск виробництва та встановлення 1000 вуличних поштоматів. Їх планують розміщувати біля житлових будинків у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах.