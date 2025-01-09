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"Укрпошта" стала партнером популярного китайського маркетплейса: що може змінитись

"Укрпошта" і TEMU стали партнерами (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ірина Костенко

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - розпочинає стратегічне партнерство з популярним серед українців китайським маркетплейсом TEMU.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Що відомо про співпрацю "Укрпошти" з TEMU

За словами гендиректора акціонерного товариства, така новина може "зробити непоганий срач у дусі "ви ускладнюєте життя локальним гравцям".

"Хай там що, але точно покращуємо умови для наших клієнтів та українських споживачів", - додав він.

Смілянський розповів, що "Укрпошта" та TEMU оголошують про початок стратегічного партнерства після пілотного проекту, впродовж якого "Укрпошта" доставила з відомого китайського маркетплейса більш як 1,5 млн посилок.

"І не просто доставила, а розмитнила та доставила у піковий період понад 80% відправлень за 3 дні й менше", - наголосив посадовець.

Він повідомив також, що "Укрпошта":

  • впродовж 1 кварталу 2025 року планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок
  • задає собі планку доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні - з моменту перетину кордону України

"Впевнений, що це буде до вподоби багатьом нашим клієнтам. Тим паче зовсім скоро всі відправлення можна буде відстежувати в новому мобільному застосунку", - зауважив очільник національного оператора.

Смілянський нагадав, що "Укрпошта" є лідером ринку не лише експортних посилок.

"Наша доля - більш як 50%. Ще й доставляємо ми впродовж 5-7 днів до Лондона та 8-14 днів до США за найкращими тарифами. А невдовзі розкажемо про те, як "найкраще" стає "неймовірним", - додав він.

Водночас, за словами спеціаліста, "Укрпошта" передує й у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень вона бере на себе).

"Наші китайські клієнти досить вибагливі, і комп'ютер вибирає логістичну компанію згідно з якістю та швидкістю доставки. А зазначені цифри свідчать про те, що ми пропонуємо і перше, і друге. А що ж буде після відкриття другого автоматизованого центру! Тож все лише починається. Чекаємо на всіх, поточних і нових клієнтів у наших відділеннях", - підсумував Смілянський.

Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Нагадаємо, раніше Смілянський розповідав, що на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.

Серед основних із них він згадував: запуск нового зручного мобільного додатку, встановлення поштоматів у кількох містах України, запровадження "доставки на наступний день", запуск роботи "кур'єрів на електробайках" тощо.

Крім того, ми розповідали, що "Укрпошта" планує підписання угоди з поштовою службою США (United States Postal Service або USPS).

Це дозволить доставляти в Україну товари з найбільшого у світі ринку електронної комерції - Amazon, а також з інших відомих американських маркетплейсів.

Читайте також, що відомо про нову систему тарифікації "Укрпошти" для посилкових відправлень.

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