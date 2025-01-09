"Укрпочта" стала партнером популярного китайского маркетплейса: что может измениться

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - начинает стратегическое партнерство с популярным среди украинцев китайским маркетплейсом TEMU.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.
По словам гендиректора акционерного общества, такая новость может "сделать неплохой срач в духе "вы усложняете жизнь локальным игрокам".
"Как бы там ни было, но точно улучшаем условия для наших клиентов и украинских потребителей", - добавил он.
Смилянский рассказал, что "Укрпочта" и TEMU объявляют о начале стратегического партнерства после пилотного проекта, в течение которого "Укрпочта" доставила с известного китайского маркетплейса более 1,5 млн посылок.
"И не просто доставила, а растаможила и доставила в пиковый период более 80% отправлений за 3 дня и меньше", - подчеркнул чиновник.
Он сообщил также, что "Укрпочта":
"Уверен, что это придется по душе многим нашим клиентам. Тем более совсем скоро все отправления можно будет отслеживать в новом мобильном приложении", - отметил глава национального оператора.
Смилянский напомнил, что "Укрпочта" является лидером рынка не только экспортных посылок.
"Наша доля - более 50%. Еще и доставляем мы в течение 5-7 дней в Лондон и 8-14 дней в США по лучшим тарифам. А вскоре расскажем о том, как "лучшее" становится "невероятным", - добавил он.
Вместе с тем, по словам специалиста, "Укрпочта" опережает и в доставке посылок из Китая (более 60% отправлений она берет на себя).
"Наши китайские клиенты достаточно требовательны, и компьютер выбирает логистическую компанию согласно качеству и скорости доставки. А указанные цифры свидетельствуют о том, что мы предлагаем и первое, и второе. А что же будет после открытия второго автоматизированного центра! Поэтому все только начинается. Ждем всех, текущих и новых клиентов в наших отделениях", - подытожил Смилянский.
Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
Напомним, ранее Смилянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.
Среди основных из них он упоминал: запуск нового удобного мобильного приложения, установление почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.д.
Кроме того, мы рассказывали, что "Укрпочта" планирует подписание соглашения с почтовой службой США (United States Postal Service или USPS).
Это позволит доставлять в Украину товары с крупнейшего в мире рынка электронной коммерции - Amazon, а также с других известных американских маркетплейсов.
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