"Укрпошта" доставлятиме в Україну товари з Amazon

"Укрпошта" планує підписання угоди з поштовою службою США (USPS), яка дозволить доставляти товари з Amazon та інших відомих американських маркетплейсів в Україну.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

"Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS. Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - зазначив він.

За його словами, угода з Поштовою службою США щодо доставки дрібних пакетів вже досягнута. Наразі тривають перемовини щодо відправки більших посилок з метою досягти консенсусу до 1 січня. Смілянський припустив, що угода почне діяти у 2025 році.

"Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звісно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота в цьому напрямі триває. Але, як в будь-яких перемовинах, точку поставить і визначить термін підпис під документом", - пояснив він.

Повідомляється, що товари з Amazon будуть доставлятись через Британію. Звідти в Україну вони потраплять приблизно за один день.

Також Смілянський пояснив, що у разі підписання угоди з USPS, в українців з'явиться можливість замовляти товари з усіх великих маркетплейсів, які поки що недоступні.

"USPS працює з ними всіма. Чому ми шукаємо таких потужних партнерів і працюємо над угодами в інших країнах? Тому що, тільки-но вони стають нашими партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів в їх країнах і говорити з ними про чудові можливості нарощувати обсяги продажів, відправляючи товари до України з "Укрпоштою", - резюмував він.

Поштова служба США (USPS)

Відомо, що вона надає послуги з оформлення та доставки відправлень фізичним та юридичним особам на території США та в інші країни, з якими була підписана угода. Вона є однією з найбільших організацій світу за кількістю співробітників (625 113 осіб) та була заснована ще у 1692 році.

Поштова служба США (USPS) доставляє товари з багатьох маркетплейсів, наприклад:

Amazon,

eBay,

Etsy,

Walmart,

Shopify.

Цей перелік не є вичерпним, але включає основні маркетплейси, з якими працює USPS.