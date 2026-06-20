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"Укрпошта" призупиняє роботу пересувних відділень у Нікополі через атаки РФ

15:56 20.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про атаки РФ на автомобілі "Укрпошти"?
aimg Едуард Ткач
"Укрпошта" призупиняє роботу пересувних відділень у Нікополі через атаки РФ Фото: пошкоджене авто "Укрпошти" через атаку РФ (t.me/MinDevUA)
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Компанія "Укрпошта" тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі (Дніпропетровська область). Причиною рішення стали удари росіян по автомобілях компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

"Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі "Укрпошти", які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено", - йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав, оскільки під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.

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Проте це вже четвертий автомобіль компанії, який втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через обстріли РФ. Тому компанія тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень, але за добу відновить їх в громаді.

"Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту. Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді", - сказано у публікації.

У Міністерстві додали, що попри постійні атаки "Укрпошта" продовжує забезпечувати надання послуг у прифронтових громадах.

Закриття поштових відділень

Нагадаємо, у лютому 2026 року "Укрпошта" закрила свої відділення у двох населених пунктах Запорізької області, а саме - у місті Оріхів та селі Преображенка. Причиною теж стали атаки РФ.

Також ми писали, що у Дружківці Донецької області тимчасово припинили роботу два останні відділення "Нової пошти". Рішення було ухвалено у зв'язку з безпекової ситуацією та постійними обстрілами РФ.

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Більше по темі:
Дніпропетровська область Війна в Україні Укрпошта
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