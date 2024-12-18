"Укрпошта" приєдналася до програми "Національний кешбек": як отримати 10% на покупки

"Укрпошта" приєдналася до державної програми "Національний кешбек", що дозволяє українцям отримувати 10% кешбеку за покупки товарів вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
"Укрпошта" стала частиною державної програми підтримки громадян "Національний кешбек", що дозволяє українцям отримувати 10% кешбеку за покупки товарів вітчизняного виробництва. Завдяки цьому нововведенню, не тільки мешканці великих міст, а й жителі сільських територій та прифронтових зон отримають доступ до державної підтримки. Програма надає можливість заощаджувати кошти та сприяти розвитку українських виробників.
Згідно з умовами програми, клієнти "Укрпошти", які беруть участь у "Національному кешбеку", можуть:
"Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях "Укрпошти", тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби. Це ще один крок до того, щоб кожен українець, незалежно від місця проживання, відчував підтримку держави", - зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.
Для того, щоб отримувати кешбек від держави, потрібно:
Програма "Національний кешбек" була ініційована президентом України Володимиром Зеленським і спрямована на стимулювання попиту на українські товари та підтримку громадян. У межах програми держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів від українських виробників, а максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць.
Участь у програмі вже беруть численні українські банки та торгівельні мережі, а також понад 1660 українських виробників.
Нагадаємо, що українці, які отримають грошову допомогу у розмірі 1000 гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка" через "Укрпошту", повинні витратити гроші протягом кількох місяців.