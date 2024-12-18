"Укрпочта" присоединилась к программе "Национальный кэшбэк": как получить 10% на покупки

"Укрпочта" присоединилась к государственной программе "Национальный кэшбек", позволяющей украинцам получать 10% кэшбека за покупки товаров отечественного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
"Укрпочта" стала частью государственной программы поддержки граждан "Национальный кэшбек", позволяющей украинцам получать 10% кэшбека за покупки товаров отечественного производства. Благодаря этому нововведению, не только жители крупных городов, но и жители сельских территорий и прифронтовых зон получат доступ к государственной поддержке. Программа предоставляет возможность экономить средства и способствовать развитию украинских производителей.
Согласно условиям программы, клиенты "Укрпочты", которые участвуют в "Национальном кэшбэке", могут:
"Более полутора миллионов безналичных оплат ежемесячно осуществляют украинцы в отделениях "Укрпочты", поэтому мы рады, что отныне люди смогут не только экономить 10% на покупке товаров украинского производства, но и тратить сэкономленные средства на оплату коммунальных услуг и другие насущные потребности. Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, чувствовал поддержку государства", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.
Для того чтобы получать кэшбек от государства, нужно:
Программа "Национальный кэшбек" была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и направлена на стимулирование спроса на украинские товары и поддержку граждан. В рамках программы государство начисляет 10% кэшбэка за покупку товаров от украинских производителей, а максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен в месяц.
Участие в программе уже принимают многочисленные украинские банки и торговые сети, а также более 1660 украинских производителей.
Напомним, что украинцы, которые получат денежную помощь в размере 1000 гривен в рамках программы "Зимняя єПідтримка" через "Укрпочту", должны потратить деньги в течение нескольких месяцев.