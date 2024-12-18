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"Укрпочта" присоединилась к программе "Национальный кэшбэк": как получить 10% на покупки

Фото: украинцы получат скидки на товары местных производителей (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

"Укрпочта" присоединилась к государственной программе "Национальный кэшбек", позволяющей украинцам получать 10% кэшбека за покупки товаров отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Укрпочта" присоединилась к программе "Национальный кэшбек": как получить 10% на покупки и поддержать украинских производителей

"Укрпочта" стала частью государственной программы поддержки граждан "Национальный кэшбек", позволяющей украинцам получать 10% кэшбека за покупки товаров отечественного производства. Благодаря этому нововведению, не только жители крупных городов, но и жители сельских территорий и прифронтовых зон получат доступ к государственной поддержке. Программа предоставляет возможность экономить средства и способствовать развитию украинских производителей.

Как это работает

Согласно условиям программы, клиенты "Укрпочты", которые участвуют в "Национальном кэшбэке", могут:

  • Получать 10% кэшбэка за покупку более 350 наименований товаров украинских производителей, среди которых продукты питания, бытовая химия, художественные почтовые марки военного времени и многие другие товары.
  • Использовать накопленные средства на оплату почтовых, коммунальных услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или даже на донаты для Вооруженных Сил Украины.

"Более полутора миллионов безналичных оплат ежемесячно осуществляют украинцы в отделениях "Укрпочты", поэтому мы рады, что отныне люди смогут не только экономить 10% на покупке товаров украинского производства, но и тратить сэкономленные средства на оплату коммунальных услуг и другие насущные потребности. Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, чувствовал поддержку государства", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Как получить кэшбек

Для того чтобы получать кэшбек от государства, нужно:

  1. Подать заявку через мобильное приложение банка-участника программы или обратиться в отделение.
  2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях.
  3. Открыть карту "Национальный кэшбек" любого банка-партнера для получения кэшбэка.
  4. Проверять начисление кэшбэка в приложении Дія.

Программа "Национальный кэшбек" была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским и направлена на стимулирование спроса на украинские товары и поддержку граждан. В рамках программы государство начисляет 10% кэшбэка за покупку товаров от украинских производителей, а максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен в месяц.

Участие в программе уже принимают многочисленные украинские банки и торговые сети, а также более 1660 украинских производителей.

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