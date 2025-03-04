"Укрпошта" працюватиме в одному з міст Донецької області по-новому: про що йдеться

Як працюватиме "Укрпошта" в Костянтинівці

"Увага мешканцям Костянтинівки, Донецької області, та тим, в кого там рідні та близькі. Перше, закликаю Вас евакуюватися. Друге, коли ми кажемо, що "Укрпошта" - сталева та працює до останнього, поки є така можливість, ми це підкріплюємо діями", - наголосив посадовець.

Він зауважив, що минулого тижня "пройшла інформація", буцімто "пошта зачиняється".

"Це не наша пошта зачинилась. Наша "Укрпошта" працює. Але при цьому ми, звісно, маємо враховувати ситуацію та робити все, щоб зберегти життя клієнтів і працівників", - повідомив Смілянський.

Смілянський під час нещодавнього відрядження у Костянтинівці (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Уточнюється, що з огляду на безпекову ситуацію та у координації з головою військово-цивільної адміністрації (ВЦА) було схвалено такі рішення:

"Укрпошта" продовжує роботу своїх двох відділень у Костянтинівці;

відділення надають послуги з виплати пенсій та соціальної допомоги;

відділення приймають посилки на відправку (щоб люди, які евакуйовуються, могли відправити свої речі);

прийом посилок до Костянтинівки тимчасово призупиняють (щоб зменшити скупчення людей);

доставку листів і газет тимчасово призупиняють (для збереження життя листонош і щоб вони могли допомогти операторам із відправкою посилок).

Відділення у Костянтинівці (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

"Усі посилки, які зараз у дорозі, будуть доставлені (ми ж не адміністрація США, щоб щось у дорозі зупиняти)", - наголосив Смілянський.

Він додав, що безмежно пишається командою "Укрпошти" в Костянтинівці.

"Домовилися з Олею, нашим ТМом, бути на зв'язку. І я ще обов'язково повернуся туди випити з дівчатами чаю. А поки що маємо зосередитися на тому, що важливо", - підсумував очільник компанії.

Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)