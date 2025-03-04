"Укрпочта" будет работать в одном из городов Донецкой области по-новому: о чем речь

"Укрпочта" временно меняет принципы работы в одном из населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о городе Константиновка (Краматорский район).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.
"Внимание жителям Константиновки, Донецкой области, и тем, у кого там родные и близкие. Первое, призываю Вас эвакуироваться. Второе, когда мы говорим, что "Укрпочта" - стальная и работает до последнего, пока есть такая возможность, мы это подкрепляем действиями", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что на прошлой неделе "прошла информация", будто "почта закрывается".
"Это не наша почта закрылась. Наша "Укрпочта" работает. Но при этом мы, конечно, должны учитывать ситуацию и делать все, чтобы сохранить жизнь клиентов и работников", - сообщил Смилянский.
Уточняется, что учитывая ситуацию с безопасностью и в координации с главой военно-гражданской администрации (ВГА) были приняты такие решения:
"Все посылки, которые сейчас в пути, будут доставлены (мы же не администрация США, чтобы что-то в пути останавливать)", - подчеркнул Смилянский.
Он добавил, что бесконечно гордится командой "Укрпочты" в Константиновке.
"Договорились с Олей, нашим ТМом, быть на связи. И я еще обязательно вернусь туда выпить с девушками чаю. А пока должны сосредоточиться на том, что важно", - подытожил глава компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" меняет формат работы в Покровске.
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