"Укрпошта" повысила тарифы

Тарифы АО "Укрпошта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года вырастут на 10-12,5%. Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

Согласно решению, тарифы на приоритетные отправления вырастут на 10%, на неприоритетные - на 12,5%.

Предельные тарифы на письма, почтовые карточки без НДС, грн с 1 января 2020 года.

Предельные тарифы на бандероли без НДС, грн с 1 января 2020 года.

Кроме того, увеличены тарифы за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу с 7 грн до 8 грн (без НДС).

Напомним 3 сентября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение утвердить предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи на период с 1 января 2020 года. По данным ведомства, это решение будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укрпочта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.