"Укрпошта" повертається до Херсона: коли запрацюють відділення

"Укрпошта" повертається до звільненого від окупантів Херсона. Перші два відділення відкриються вже у вівторок, 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook гендиректора компанії Ігоря Смільянського.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли про підготовку відновлення пасажирського сполучення з Херсоном, яке було звільнено військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Також у місті найближчим часом поступово з'являтимуться пункти допомоги мешканцям, як це раніше відбувалося у Харківській області.

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