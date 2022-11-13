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Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон

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Неділя 13 листопада 2022 00:38
Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон Фото: поїзд Укрзалізниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

Так, в обласному центрі, який з початку березня перебував у російській окупації, зараз ще належить провести масу підготовчих робіт перед запуском поїзда.

"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону", - йдеться у публікації.

Так, необхідно провести розмінування, а також в УЗ обіцяють оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів.

"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону", - зазначає Камишін.

В УЗ планують незабаром пустити поїзд до Херсона (фото: t.me/zalizni_zminy)

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила нові рейси через Чоп, і було опубліковано список.

А також перед цим в Укрзалізниці розповіли, скільки людей та тварин евакуювали з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

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