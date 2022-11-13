Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон

В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна .

Так, в обласному центрі, який з початку березня перебував у російській окупації, зараз ще належить провести масу підготовчих робіт перед запуском поїзда.

"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону", - йдеться у публікації.

Так, необхідно провести розмінування, а також в УЗ обіцяють оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів.

"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону", - зазначає Камишін.

В УЗ планують незабаром пустити поїзд до Херсона (фото: t.me/zalizni_zminy)