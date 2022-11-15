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"Укрпочта" возвращается в Херсон: когда заработают отделения

Фото: "Укрпочта" возвращается в Херсон (ukrposhta.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпочта" возвращается в освобожденный от оккупантов Херсон. Первые два отделения откроются уже во вторник, 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора компании Игоря Смелянского.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

Также в городе в ближайшее время будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это ранее происходило в Харьковской области.

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