"Укрпошта" попередила про зміни в доставці посилок до Харкова

За словами керівника компанії, після удару працівники оперативно перебудували логістичні процеси та запустили тимчасові маршрути доставки.

Роботу вдалося стабілізувати вже протягом дня.

Смілянський зазначив, що перші посилки прибули до харківських відділень уже в обід, хоча на місці пошкодженого об'єкта ще працювали рятувальники.

Наразі компанія запустила тимчасові маршрути доставки та стабілізувала роботу мережі. Водночас окремі відправлення до Харкова, які прямують із віддалених регіонів, можуть доставлятися приблизно на день довше, ніж зазвичай.

"Так, певний час посилки до Харкова можуть їхати на один день довше, якщо прямують здалеку. З Харкова все має працювати за графіком", - додав гендиректор "Укрпошти".

Також компанія продовжує оцінювати наслідки атаки. До вечора середи "Укрпошта" планує визначити перелік відправлень, які були втрачені або пошкоджені внаслідок обстрілу. Їхнім власникам виплатять компенсації.

"Завтра і післязавтра в нас будуть гарні новини, і ми будемо фокусуватися на позитивних емоціях", - підсумував Смілянський.